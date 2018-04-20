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    За полтора года погибли 140 сотрудников ООН из 42 стран

    Генсек ООН: Порой наши сотрудники становятся мишенью именно потому, что они - наши сотрудники

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В период с июля 2016 года по декабрь 2017 ООН потеряла 140 сотрудников из 42 стран. Среди них 123 военных, три полицейских и 14 гражданских сотрудников. 

    Как сообщает Report,  на мемориальной церемонии в ООН почтили их память, перечислив каждого погибшего.

    Как заявил в своем выступлении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, посвятив жизнь делу служения миру, многие сотрудники организации день изо дня подвергаются опасности – часто смертельной. С момента своего основания Организация потеряла более 3500 сотрудников. 

    Одной из самых крупных трагедий стал теракт в Багдаде в 2003 году, унесший жизни 23 человек, включая специального посланника ООН в Ираке Сержиу Виейру Ди Мелло.

    "Порой наши сотрудники становятся мишенью именно потому, что они - наши сотрудники", - заявил генсек. Он добавил, что, несмотря на усилия организации по обеспечению безопасности ооновцев, они все время находятся под угрозой со стороны тех, кто противостоит усилиям по поддержанию мира. 

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