Япония выделит $6 млрд на гуманитарную и техническую поддержку Украины

    • 21 января, 2026
    • 20:46
    Правительство Японии в 2026 году выделит 6 млрд долларов на гуманитарную и техническую поддержку Украины.

    Как передает Report, об этом в соцсети Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк по итогам встречи с послом Японии Масаши Накагоме.

    "Рада нашей первой официальной встрече с послом Японии в Украине Масаши Накагоме... Япония уже передала Украине более 2,5 тыс. электрогенераторов различной мощности, более 65 трансформаторов и 10 электрогенераторных установок, другое критически важное оборудование для поддержки и восстановления энергосистемы", – написала она.

    Кондратюк также поблагодарила за выделение дополнительных 149 млн долларов, который одобрил парламент Японии в конце 2025 года, на проекты Программы экстренного восстановления для Украины.

    Она отметила, что в целом финансовая и гуманитарная помощь, предоставленная Японией, уже превысила 15 млрд долларов.

    "Важно, что Япония, как страна G7, оказывает санкционное давление на РФ и поддерживает привлечение страны-агрессора к ответственности. В том числе через механизм Специального международного трибунала. Убеждена, что только совместное усиление санкций всеми странами G7, включая США и Европу, способно заставить Россию сесть за мирные переговоры", – добавила Кондратюк.

    Лента новостей