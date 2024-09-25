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Ялчин Рафиев: Сближение позиций США и Китая вселяет надежду на успешный результат COP29 в Азербайджане

Ялчин Рафиев: Сближение позиций США и Китая вселяет надежду на успешный результат COP29 в Азербайджане Потепление отношений между США и Китаем позволяет надеяться на положительный исход COP29 в Азербайджане.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 19:29
Ялчин Рафиев: Сближение позиций США и Китая вселяет надежду на успешный результат COP29 в Азербайджане

Потепление отношений между США и Китаем позволяет надеяться на положительный результат COP29 в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик СОР29 Ялчин Рафиев в интервью AFP.

По его словам, в последнее время наметился прогресс в преодолении разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем - которые часто позиционируют себя как лидеры глобального Севера и Юга на международных переговорах. Он отметил, что сближение позиций США и Китая по вопросу климатического финансирования повышает шансы на прорыв на предстоящем COP29 в Баку.

"Между позициями США и Китая существовал очень широкий разрыв. Сейчас этот разрыв сужается, и мы видим заметный прогресс. Это дает нам понимание, что мы можем надеяться на положительный исход COP29", - сказал он.

Рафиев отметил, что Азербайджан призывает к глобальному перемирию ради успеха COP29.

Напомним, что более десяти лет назад богатые страны, включая США, Евросоюз, Японию и другие, обязались ежегодно выделять развивающимся странам 100 млрд долларов на борьбу с изменением климата. Однако, эта цель была достигнута впервые только в 2022 году, причем большая часть средств поступила в виде кредитов под высокие проценты, что вызвало резкую критику и обвинения в невыполнении обещаний. Индия призвала увеличить финансирование до 1 трлн долларов в год.

Рафиев подчеркнул, что успех COP29 возможен в случае достижения консенсуса по окончательной сумме финансирования.

По его словам, Азербайджан сделает все возможное, чтобы обнародовать свою новую климатическую стратегию до конференции в Баку, и координирует свои действия с Бразилией и ОАЭ - следующим и предыдущим организаторами COP.

Рафиев отверг предположения о том, что зависимость от добычи ископаемого топлива делает Азербайджан неподходящим местом для проведения климатического саммита. "Наши доходы от ископаемого топлива были инвестированы в благосостояние нашего народа, - сказал он, добавив, что теперь Азербайджан твердо сосредоточен на более экологичном будущем.

Он отметил, что страна подписала глобальное обязательство по сокращению выбросов и обязалась увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе до 30% к 2030 году.

"Проведение конференции вдохновило нас ускорить наш энергетический переход и укрепить нашу климатическую устойчивость", - отметил Рафиев.

Азербайджан призвал к глобальному перемирию в конфликтах на время саммита, указав на исследования, которые приписывают военной деятельности почти 6% мировых выбросов парниковых газов.

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Версия на английском языке US-China progress sparks hope for COP29, says Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev: ABŞ və Çinin mövqelərinin yaxınlaşması COP29-un uğurla nəticələnəcəyinə ümid verir

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