ВОЗ: Разработка вакцины от вируса Зика потребует нескольких лет

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Клинические испытания вакцины от вируса Зика начнутся не раньше, чем через несколько месяцев, а ее разработка потребует несколько лет".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на пресс-конференции в Женеве помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам систем здравоохранения и инноваций Мари-Поль Кини.

"Что касается сроков, то все только началось. Несомненно, пройдет несколько месяцев, прежде чем мы приступим к первому этапу клинических испытаний", - отметила она, добавив, что разработка вакцины "займет, безусловно, несколько лет".