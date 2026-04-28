Власти Японии не ожидают перебоев с поставками нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Правительство Япония в ближайшее время не ожидает перебоев в поставках нефти, несмотря на продолжающийся кризис на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

По его словам, благодаря переориентации закупок и высвобождению нефтяных резервов необходимые объемы нефти и нефтепродуктов для страны в целом обеспечены, и перебоев в поставках в ближайшее время не ожидается.

В то же время Кихара признал, что в отдельных случаях в сбытовом звене возникают затоваривание или дисбаланс, из-за чего нефтепродукты не доходят до потребителей.

Он отметил, что в рамках рабочей группы по обеспечению стабильных поставок важнейших товаров проводится комплексная ревизия ситуации и вырабатываются конкретные меры реагирования с учетом всей цепочки поставок.

Генсек кабмина добавил, что правительство продолжит внимательно следить за ситуацией и принимать необходимые меры для обеспечения стабильного снабжения страны нефтью и нефтепродуктами.