    Власти Японии не ожидают перебоев с поставками нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 28 апреля, 2026
    • 08:01
    Власти Японии не ожидают перебоев с поставками нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке

    Правительство Япония в ближайшее время не ожидает перебоев в поставках нефти, несмотря на продолжающийся кризис на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

    По его словам, благодаря переориентации закупок и высвобождению нефтяных резервов необходимые объемы нефти и нефтепродуктов для страны в целом обеспечены, и перебоев в поставках в ближайшее время не ожидается.

    В то же время Кихара признал, что в отдельных случаях в сбытовом звене возникают затоваривание или дисбаланс, из-за чего нефтепродукты не доходят до потребителей.

    Он отметил, что в рамках рабочей группы по обеспечению стабильных поставок важнейших товаров проводится комплексная ревизия ситуации и вырабатываются конкретные меры реагирования с учетом всей цепочки поставок.

    Генсек кабмина добавил, что правительство продолжит внимательно следить за ситуацией и принимать необходимые меры для обеспечения стабильного снабжения страны нефтью и нефтепродуктами.

    Япония Эскалация на Ближнем Востоке Поставки нефти Минору Кихара

    08:08

    Казахстан перераспределит 260 тыс. тонн нефти из-за корректировки транзита по "Дружбе"

    Другие страны
    08:01

    Власти Японии не ожидают перебоев с поставками нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке

    Другие страны
    07:39

    Бывшая вынужденная переселенка: Я очень рада, что возвращаюсь на родину

    Внутренняя политика
    07:26

    Главдия Юсифова: Я очень взволнована, мне тоже выпала возможность вернуться на родную землю

    Внутренняя политика
    07:21

    CNN: США и Иран обсуждают возвращение к статус-кво до конфликта

    Другие страны
    06:51
    Фото

    В город Ходжавенд, поселок Гырмызы Базар и село Ханоба выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:45

    Пентагон: У США нет защиты от гиперзвукового оружия

    Другие страны
    06:18

    Китай пригрозил ответом Евросоюзу на закон "Сделано в Европе"

    Другие страны
    05:56

    Марко Рубио заявил, что ни разу не общался с главой МИД Ирана

    Другие страны
    Лента новостей