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    Власти Венесуэлы объявят о чрезвычайных экономических мерах

    План разработан в декабре на фоне низких нефтяных котировок

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Чрезвычайные экономические меры будут объявлены в Венесуэле в ближайшее время. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил президент страны Николас Мадуро, добавив, что ожидаются перестановки в экономическом блоке правительства.

    "В ближайшие часы мы введем в действие чрезвычайный план по принятию и пересмотру мер в области экономики,  по строительству продуктивной экономики в национальном, региональном и локальном масштабах", - заявил Мадуро. Целью этих мер является "увеличение фундаментальных показателей производства, распространения товаров, их коммерциализации и регулирования цен".

    Какие-либо подробности данного плана, разработанного в декабре 2015 года на фоне низких нефтяных котировок, не уточняются.

    Он будет представлен Национальной Ассамблее страны. При этом Мадуро призвал парламент "не бойкотировать" данные меры.

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