Власти Венесуэлы объявят о чрезвычайных экономических мерах

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Чрезвычайные экономические меры будут объявлены в Венесуэле в ближайшее время. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент страны Николас Мадуро, добавив, что ожидаются перестановки в экономическом блоке правительства.

"В ближайшие часы мы введем в действие чрезвычайный план по принятию и пересмотру мер в области экономики, по строительству продуктивной экономики в национальном, региональном и локальном масштабах", - заявил Мадуро. Целью этих мер является "увеличение фундаментальных показателей производства, распространения товаров, их коммерциализации и регулирования цен".

Какие-либо подробности данного плана, разработанного в декабре 2015 года на фоне низких нефтяных котировок, не уточняются.

Он будет представлен Национальной Ассамблее страны. При этом Мадуро призвал парламент "не бойкотировать" данные меры.