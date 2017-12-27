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    Власти Саудовской Аравии казнили виновника ДТП

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении виновника дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли шесть человек, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Отмечается, что Мухаммед аль-Кахтани был казнен в Эр-Рияде. По его вине погибли шесть человек из одной семьи, включая детей.

    Как сообщается, аль-Кахтани управлял джипом в пьяном состоянии и на большой скорости врезался в другой автомобиль, где находились семь человек.

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