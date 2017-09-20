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    Власти Испании изъяли 10 млн бюллетеней для референдума о независимости Каталонии

    Правоохранители задержали двух сотрудников типографии

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Гражданская гвардия Испании изъяла в среду около 10 миллионов бюллетеней, предназначенных для голосования на референдуме о независимости Каталонии.

    Как передает Report, об этом сообщает газета El Periodico.

    По информации, бюллетени обнаружены при обысках в типографии в каталонском населенном пункте Бигес-и-Риельс. Отмечается, что правоохранители также задержали двух сотрудников типографии.

    Ранее 20 сентября гражданская гвардия Испании провела обыски в офисах нескольких департаментов правительства Каталонии. Были задержаны 12 человек, в их числе главы экономического и налогового ведомств Каталонии, сотрудники еще ряда департаментов. 

    По данным EFE, обыски могут быть связаны с поиском документации по запланированному референдуму о независимости автономии.

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