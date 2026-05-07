Власти Франции окажут финпомощь авиакомпаниям на фоне роста цен на авиатопливо
- 07 мая, 2026
- 12:52
Правительство Франции готовится оказать финансовую помощь авиакомпаниям, пострадавшим от роста цен на авиатопливо из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом министр транспорта страны Филипп Табаро сообщил в соцсетях.
По его словам, правительство и авиакомпании достигли прогресса на встрече в среду по данному вопросу, включая отсрочку уплаты взносов по соцстрахованию, продление сроков уплаты налогов и гибкость в отношении загрузки топлива.
"Авиакомпании сталкиваются с серьезными проблемами. Правительство привержено делу их поддержки и помощи в преодолении этого сложного периода", - сказал он.
Европа в большей степени зависит от импорта авиационного топлива, около 75% которого поступает из Ближнего Востока, чем от любого другого транспортного топлива.