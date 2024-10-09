О нас

Виктор Орбан: Еврокомиссия больше не гарант договоров, а политический инструмент

Виктор Орбан: Еврокомиссия больше не гарант договоров, а политический инструмент Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге представил программу председательства его страны в Совете ЕС.
Другие страны
9 октября 2024 г. 14:55
Виктор Орбан: Еврокомиссия больше не гарант договоров, а политический инструмент

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге представил программу председательства Будапешта в Совете ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Глава правительства особо уделил внимание проблемам конкурентоспособности и миграции. В частности, неоднократно ссылаясь на доклад бывшего председателя Европейского центрального банка Марио Драги, премьер указал на отставание ЕС в экономическом росте от США и Китая.

В частности, он отметил высокие цены на энергоносители в Европе, как причину замедления европейской экономики.

В ответ на это председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подвергла критике политику властей Венгрии. Среди обвинений, в частности, прозвучала покупка Венгрией российских энергоносителей, а также предоставление россиянам виз по схеме, в которой она видит "угрозу безопасности не только для Венгрии, но и для всех государств-членов".

"Говоря о том, кого впускать: как может быть, что венгерское правительство приглашает граждан России в наш союз без дополнительных проверок безопасности?" - задала вопрос фон дер Ляйен.

С резкой критикой политики правительства Венгрии выступили руководители ряда фракций ЕП и многие депутаты.

Отвечая на критику, Орбан заявил: "Вы депутаты и можете делать все, что хотите. Но меня удивила председатель Европейской комиссии <...>. Как гласят договоры о Европейском союзе, комиссия - это их гарант, и ее работа заключается в том, чтобы охранять договоры. Речь о том, что ей следует избегать политических дебатов и работать в нейтральной манере. Но председатель меняет порядок: комиссия больше не гарант договоров, а политический инструмент".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
7 октября 2024 г. 17:26
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
7 октября 2024 г. 12:10
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
7 октября 2024 г. 14:33
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
7 октября 2024 г. 16:41
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
7 октября 2024 г. 08:23
В Иране вновь произошло землетрясение 
В Иране вновь произошло землетрясение 
4 октября 2024 г. 13:02
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
Завтра в Баку воздух прогреется до 26 градусов тепла
6 октября 2024 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi