Виктор Орбан: Еврокомиссия больше не гарант договоров, а политический инструмент

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге представил программу председательства его страны в Совете ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге представил программу председательства Будапешта в Совете ЕС.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Глава правительства особо уделил внимание проблемам конкурентоспособности и миграции. В частности, неоднократно ссылаясь на доклад бывшего председателя Европейского центрального банка Марио Драги, премьер указал на отставание ЕС в экономическом росте от США и Китая.

В частности, он отметил высокие цены на энергоносители в Европе, как причину замедления европейской экономики.

В ответ на это председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подвергла критике политику властей Венгрии. Среди обвинений, в частности, прозвучала покупка Венгрией российских энергоносителей, а также предоставление россиянам виз по схеме, в которой она видит "угрозу безопасности не только для Венгрии, но и для всех государств-членов".

"Говоря о том, кого впускать: как может быть, что венгерское правительство приглашает граждан России в наш союз без дополнительных проверок безопасности?" - задала вопрос фон дер Ляйен.

С резкой критикой политики правительства Венгрии выступили руководители ряда фракций ЕП и многие депутаты.

Отвечая на критику, Орбан заявил: "Вы депутаты и можете делать все, что хотите. Но меня удивила председатель Европейской комиссии <...>. Как гласят договоры о Европейском союзе, комиссия - это их гарант, и ее работа заключается в том, чтобы охранять договоры. Речь о том, что ей следует избегать политических дебатов и работать в нейтральной манере. Но председатель меняет порядок: комиссия больше не гарант договоров, а политический инструмент".