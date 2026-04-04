Вениславский: Украина не сможет зеркально ответить на рост численности войск РФ и делает ставку на технологии

Украина не может симметрично ответить на увеличение численности российских войск до 700 тыс. человек за счет расширения мобилизации и делает ставку на технологическое ведение войны

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил председатель подкомитета по обороне и безопасности Верховной Рады Украины Федор Вениславский.

"Наращивание Россией численности войск с 520 тыс. в 2024 году до 700 тыс. в 2025 году не может быть зеркально компенсировано за счет мобилизации граждан Украины. Вместо этого Украина переводит войну в технологическую плоскость. Министр обороны Михаил Федоров заявил: наша главная цель - наносить как можно большие потери оккупационным войскам в живой силе и технике. Сейчас мы над этим работаем", - отметил он.

Вениславский подчеркнул, что выступает против радикальных реформ действующих механизмов мобилизации в условиях войны.

По его словам, ежемесячно мобилизуется около 30 тыс. граждан, а за 2025 год было зафиксировано порядка 5 тыс. жалоб на незаконные действия сотрудников военкоматов и полиции, что составляет чуть более 1% от общего числа мобилизованных.

Он добавил, что, несмотря на сравнительно низкий уровень нарушений, профильный комитет Верховной Рады, Офис президента, Министерство обороны и командование Вооруженных сил предпринимают усилия для минимизации конфликтных ситуаций.

"Мы ожидаем, что Министерство обороны разработает определенные нововведения для совершенствования вопросов мобилизации и деятельности призывных комиссий", - сказал Вениславский.