    Вениславский: Украина не сможет зеркально ответить на рост численности войск РФ и делает ставку на технологии

    04 апреля, 2026
    13:54
    Вениславский: Украина не сможет зеркально ответить на рост численности войск РФ и делает ставку на технологии

    Украина не может симметрично ответить на увеличение численности российских войск до 700 тыс. человек за счет расширения мобилизации и делает ставку на технологическое ведение войны

    Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил председатель подкомитета по обороне и безопасности Верховной Рады Украины Федор Вениславский.

    "Наращивание Россией численности войск с 520 тыс. в 2024 году до 700 тыс. в 2025 году не может быть зеркально компенсировано за счет мобилизации граждан Украины. Вместо этого Украина переводит войну в технологическую плоскость. Министр обороны Михаил Федоров заявил: наша главная цель - наносить как можно большие потери оккупационным войскам в живой силе и технике. Сейчас мы над этим работаем", - отметил он.

    Вениславский подчеркнул, что выступает против радикальных реформ действующих механизмов мобилизации в условиях войны.

    По его словам, ежемесячно мобилизуется около 30 тыс. граждан, а за 2025 год было зафиксировано порядка 5 тыс. жалоб на незаконные действия сотрудников военкоматов и полиции, что составляет чуть более 1% от общего числа мобилизованных.

    Он добавил, что, несмотря на сравнительно низкий уровень нарушений, профильный комитет Верховной Рады, Офис президента, Министерство обороны и командование Вооруженных сил предпринимают усилия для минимизации конфликтных ситуаций.

    "Мы ожидаем, что Министерство обороны разработает определенные нововведения для совершенствования вопросов мобилизации и деятельности призывных комиссий", - сказал Вениславский.

    Российско-украинский конфликт Федор Вениславский Верховная Рада Украины Мобилизация в Украине
