Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Венгрия и Словакия оспорят в суде решение ЕС о поэтапном отказе от российского газа

    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 16:49
    Венгрия и Словакия оспорят в суде решение ЕС о поэтапном отказе от российского газа

    Венгрия и Словакия планируют в судебном порядке оспорить решение ЕС о поэтапном отказе от российского газа к сентябрю следующего года.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети Х.

    "Как только план RePowerEU будет официально принят, мы немедленно обжалуем его в Европейском суде. Судебное разбирательство начнется безотлагательно. Подготовительная работа уже ведется. Мы сделаем все необходимое для защиты энергетической безопасности Венгрии",- написал он.

    Венгрия и Словакия, которые входят в число немногих стран ЕС, все еще покупающих российское ископаемое топливо, теперь планируют начать судебные разбирательства в высшем суде ЕС.

    Как сообщалось, Совет ЕС сегодня объявил о том, что достиг с Европарламентом соглашения о правилах поэтапного отказа от импорта российского газа.

    Словакия Венгрия Петер Сийярто Европейский союз суд Россия газ
    Elvis

    Последние новости

    17:23

    Путин 13 декабря совершит визит в Туркменистан

    Другие страны
    17:22

    Губернатор: Зангезурский коридор открывает экономические возможности для приграничных регионов

    В регионе
    17:20

    СМИ: Трамп и Нетаньяху могут встретиться в частной резиденции президента США

    Другие страны
    17:02
    Фото

    Саудовская Аравия завершила экспертную оценку работы Счетной палаты Азербайджана

    Финансы
    16:58

    Турпоток из Европы в Азербайджан увеличился на 6%

    Туризм
    16:51

    Урсула фон дер Ляйен: ЕК планирует в 2026-2027гг выделить Украине 90 млрд евро

    Другие страны
    16:49

    Венгрия и Словакия оспорят в суде решение ЕС о поэтапном отказе от российского газа

    Другие страны
    16:48

    В Азербайджане объединяются три телекоммуникационные компании

    Бизнес
    16:38
    Фото

    Военнослужащие Азербайджана, Турции, США и Пакистана провели совместные учения

    Армия
    Лента новостей