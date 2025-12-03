Венгрия и Словакия оспорят в суде решение ЕС о поэтапном отказе от российского газа

Венгрия и Словакия планируют в судебном порядке оспорить решение ЕС о поэтапном отказе от российского газа к сентябрю следующего года.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети Х.

"Как только план RePowerEU будет официально принят, мы немедленно обжалуем его в Европейском суде. Судебное разбирательство начнется безотлагательно. Подготовительная работа уже ведется. Мы сделаем все необходимое для защиты энергетической безопасности Венгрии",- написал он.

Венгрия и Словакия, которые входят в число немногих стран ЕС, все еще покупающих российское ископаемое топливо, теперь планируют начать судебные разбирательства в высшем суде ЕС.

Как сообщалось, Совет ЕС сегодня объявил о том, что достиг с Европарламентом соглашения о правилах поэтапного отказа от импорта российского газа.