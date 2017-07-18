Ведущая CNN рассказала о своей усталости от новостей про Россию

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Ведущая американского телеканала CNN Элисин Камерота заявила, что устала от новостей про Россию.

Как передает Report, об этом заявила Камерота в интервью радиостанции 77 WABC.

«Я вижу, вы уже устали от новостей о России, и я разделяю это чувство», — заявила она..

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», журналист также добавила, что она буквально молится по утрам, когда идет на работу, чтобы новостям о «российском следе» нашлась какая-нибудь замена.