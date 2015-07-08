В Южной Корее число жертв коронавируса MERS возросло до 35 человек

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Число погибших от коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ/MERS) в Южной Корее достигло 35 человек. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве здравоохранения страны.

Это первые летальные исходы, зафиксированные медиками за последние восемь дней. Число инфицированных осталось на прежнем уровне — 186 человек. В настоящее время на карантине находится 811 человек.

Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома не имеет особых симптомов на ранних стадиях. Наибольшему риску заболевания подвержены люди с ослабленным иммунитетом, хронической болезнью легких, диабетом и почечной недостаточностью. Вакцины от вируса не существует. Смертность от вируса на Ближнем Востоке составила около 40%, в Южной Корее — около 18,8%.