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В Ватикане проходит церемония прощания с Бенедиктом XVI

В Ватикане проходит церемония прощания с Бенедиктом XVI В Соборе Святого Петра в Ватикане началась церемония прощания с папой на покое Бенедиктом XVI.
Другие страны
2 января 2023 г. 12:57
В Ватикане проходит церемония прощания с Бенедиктом XVI

В Соборе Святого Петра в Ватикане началась церемония прощания с папой на покое Бенедиктом XVI.

Как передает Report, об этом сообщает Corriere della Sera.

Тело понтифика выставлено в центре базилики без гроба, он одет в красное литургическое облачение и держит в руках розарий (четки для молитвы).

С самого утра выстроились очереди желающих проститься с умершим. Прощание продлится в общей сложности три дня. Сегодня, 2 января, церемонию посетила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. На похоронах ожидается около 60 тыс. человек.

Бенедикт XVI умер 31 декабря в возрасте 95 лет. Он был первым действующим папой, ушедшим на покой по состоянию здоровья, последние десять лет жил в монастыре.

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Версия на английском языке Thousands flock to Vatican to pay their final respects to Pope Benedict XVI
Версия на азербайджанском языке Vatikanda XVI Benediktin vida mərasimi keçirilir

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