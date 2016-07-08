В Вашингтоне полиция оцепила здание Капитолия - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Полиция разыскивает на территории оцепленного Капитолия женщину, которая может быть ворружена, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
***17:32
Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Полиция США оцепила здание Капитолия и центр для посетителей в Вашингтоне, сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.
По сообщению СМИ, работникам здания запрещено его покидать, им рекомендовано запереть двери и находиться подальше от окон.
Причины такого действия полиции пока не называются.
Заседание, которое намечено было провести в Капитолии в 9:15 по местному времени, отложено.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
Поделиться в Facebook