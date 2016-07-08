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    В Вашингтоне полиция оцепила здание Капитолия - ОБНОВЛЕНО

    Полиция разыскивает на территории Капитолия вооруженную женщину

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Полиция разыскивает на территории оцепленного Капитолия женщину, которая может быть ворружена, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. 

    ***17:32

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Полиция США оцепила здание Капитолия и центр для посетителей в Вашингтоне, сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

    По сообщению СМИ, работникам здания запрещено его покидать, им рекомендовано запереть двери и находиться подальше от окон. 

    Причины такого действия полиции пока не называются. 

    Заседание, которое намечено было провести в Капитолии в 9:15 по местному времени, отложено.

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