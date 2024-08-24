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В Уругвае отменили все матчи из-за потерявшего сознание футболиста

В Уругвае отменили все матчи из-за потерявшего сознание футболиста На чемпионате Уругвая отменили все матчи 24 и 25 августа после инцидента с защитником "Насьоналя" Хуаном Искьердо, который потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес.
Другие страны
24 августа 2024 г. 17:00
В Уругвае отменили все матчи из-за потерявшего сознание футболиста

На чемпионате Уругвая отменили все матчи 24 и 25 августа после инцидента с защитником "Насьоналя" Хуаном Искьердо, который потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Ассоциации по защите прав профессиональных футболистов Уругвая (MUFP), опубликованном в соцсети Х.

"Учитывая тяжелое состояние Искьердо, мы сообщаем о нашем решении приостановить все профессиональные футбольные соревнования, запланированные на эти выходные", - заявили в MUFP.

Инцидент с Искьердо произошел 23 августа во время матча с бразильским "Сан-Паулу". 27-летний футболист рухнул на газон на 84-й минуте без какого-либо контакта с соперниками. Его увезли с поля на машине скорой помощи. "Насьональ" на следующий день сообщил в соцсети Х, что состояние Искьердо, у которого проблемы из-за сердечной аритмии, стабильное и он остается под наркозом в отделении интенсивной терапии больницы в Сан-Паулу, где будет наблюдаться в течение еще как минимум 72 часов.

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