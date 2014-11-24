​В Тунисе состоялись президентские выборы

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Тунисе состоялись первые после "жасминовой революции" 2011 года президентские выборы.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, основная борьба на выборах развернулась между 87-летним лидером партии "Нидаа Тунис" ("Призыв Туниса") Бежи Каидом эс-Себси и действующим временным президентом, лидером движения "Ан-Нахда" Монсефом Марзуки.

Согласно предварительным результатам, эс-Себси лидирует на выборах, набрав 42 процента голосов, Марзуки же пока набирает 33 процента. Остальные кандидаты не смогли переступить 10 процентный порог.

Явка на выборах составила 65 процентов.

Не исключается, что для избрания президента Туниса потребуется второй тур голосования.