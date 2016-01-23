В Тунисе арестовали более 400 демонстрантов

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В МВД Туниса сообщили о 423 задержанных в ходе беспорядков в стране.

Как передает Report со ссылкой на Ticinonews, по словам пресс-секретаря МВД Туниса Валида Лугини, в основном задержанные обвиняются в хулиганстве, мародерстве и нарушении режима комендантского часа.

Ранее власти Туниса сообщили о прекращении протестных акций в стране и об аресте более 100 нарушителей порядка.

Протестные акции прошли и в других городах Туниса, в некоторых они переросли в столкновения с полицией. Сотни безработных собрались перед правительственными зданиями в тунисском городе Кассерин после того, как два дня назад безработный совершил самоубийство, так как местные власти отказались принять его на одну из общественных должностей.