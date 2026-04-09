    В Ташкенте завершилась вторая часть пленарного заседания конференции к юбилею Амира Темура

    • 09 апреля, 2026
    • 13:32
    В Ташкенте завершилась вторая часть пленарного заседания конференции к юбилею Амира Темура

    В столице Узбекистана Ташкенте завершилась вторая часть пленарного заседания международной научной конференции, приуроченной к 690-летию со дня рождения Амира Темура.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, во второй части пленарного заседания выступили представители международных организаций и научных учреждений, которые обсудили вопросы развития культурного и научного сотрудничества, а также значение исторического наследия для современного мира.

    Руководитель сектора партнерства и международного сотрудничества ICESCO Анар Керимов сообщил, что организация усиливает взаимодействие со странами региона через региональный офис в Баку.

    "Наш региональный офис в Баку был открыт в апреле 2025 года. Он охватывает Центральную Азию, включая Узбекистан, и, тесно взаимодействуя с национальными партнерами в сферах образования, науки, культуры и наследия, выступает координационным центром для устойчивого регионального сотрудничества", - сказал Керимов.

    Президент Академии наук Турции (TÜBA) Музаффер Шекер в своем выступлении подчеркнул значение Тимуридской эпохи, как периода высокой концентрации интеллектуального и научного развития.

    "Когда мы говорим о Тимуридской эпохе, мы говорим о периоде одной из самых выдающихся концентраций интеллектуальной энергии в истории", - сказал он.

    Управляющий директор Фонда исламского наследия "Аль-Фуркан" Сали Шахсивари отметил, что конференция позволяет по-новому взглянуть на научное и культурное наследие региона.

    Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова подчеркнула роль конференции в развитии международного сотрудничества. "Сегодняшнее мероприятие посвящено глубокому осмыслению роли и наследия Амира Темура и цивилизаций, оказавших влияние на мировую историю", - отметила она.

    Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар отметил единство позиций Азербайджана и Узбекистана в рамках тюркского мира и важность культурного взаимодействия между странами.

    В Ташкенте завершилась вторая часть пленарного заседания конференции к юбилею Амира Темура
    В Ташкенте завершилась вторая часть пленарного заседания конференции к юбилею Амира Темура
    В Ташкенте завершилась вторая часть пленарного заседания конференции к юбилею Амира Темура
    В Ташкенте завершилась вторая часть пленарного заседания конференции к юбилею Амира Темура
    В Ташкенте завершилась вторая часть пленарного заседания конференции к юбилею Амира Темура
    В Ташкенте завершилась вторая часть пленарного заседания конференции к юбилею Амира Темура
    Международная научная конференция Амир Темур Анар Керимов
    Daşkənddə Əmir Teymura həsr olunmuş konfransın plenar iclasının ikinci hissəsi başa çatıb
    Second plenary session of conference for Amir Timur concludes in Tashkent

