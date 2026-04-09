В Ташкенте завершилась вторая часть пленарного заседания конференции к юбилею Амира Темура

В столице Узбекистана Ташкенте завершилась вторая часть пленарного заседания международной научной конференции, приуроченной к 690-летию со дня рождения Амира Темура.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, во второй части пленарного заседания выступили представители международных организаций и научных учреждений, которые обсудили вопросы развития культурного и научного сотрудничества, а также значение исторического наследия для современного мира.

Руководитель сектора партнерства и международного сотрудничества ICESCO Анар Керимов сообщил, что организация усиливает взаимодействие со странами региона через региональный офис в Баку.

"Наш региональный офис в Баку был открыт в апреле 2025 года. Он охватывает Центральную Азию, включая Узбекистан, и, тесно взаимодействуя с национальными партнерами в сферах образования, науки, культуры и наследия, выступает координационным центром для устойчивого регионального сотрудничества", - сказал Керимов.

Президент Академии наук Турции (TÜBA) Музаффер Шекер в своем выступлении подчеркнул значение Тимуридской эпохи, как периода высокой концентрации интеллектуального и научного развития.

"Когда мы говорим о Тимуридской эпохе, мы говорим о периоде одной из самых выдающихся концентраций интеллектуальной энергии в истории", - сказал он.

Управляющий директор Фонда исламского наследия "Аль-Фуркан" Сали Шахсивари отметил, что конференция позволяет по-новому взглянуть на научное и культурное наследие региона.

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова подчеркнула роль конференции в развитии международного сотрудничества. "Сегодняшнее мероприятие посвящено глубокому осмыслению роли и наследия Амира Темура и цивилизаций, оказавших влияние на мировую историю", - отметила она.

Председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар отметил единство позиций Азербайджана и Узбекистана в рамках тюркского мира и важность культурного взаимодействия между странами.