В Таджикистане будут заносить в базу милиции граждан, пользующихся услугами гадалок

В Таджикистане будут заносить в базу милиции граждан, которые пользуются услугами гадалок и колдунов.

В Таджикистане будут заносить в базу милиции граждан, которые пользуются услугами гадалок и колдунов.

Как передает Report, об этом сообщили в МВД республики.

Ведомство ужесточает меры по борьбе с мошенниками, выдающими себя за колдунов, гадалок, знахарей и лекарей. Только за последний месяц было выявлено 150 случаев мошенничества, сообщили в МВД.

"Все граждане, которые обращаются к колдунам и гадалкам, будут приглашаться в отделы милиции, где будут составляться материалы с фотографиями этих клиентов и помещаться в базу данных МВД", - говорится в сообщении.