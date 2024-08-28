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В Таджикистане будут заносить в базу милиции граждан, пользующихся услугами гадалок

В Таджикистане будут заносить в базу милиции граждан, пользующихся услугами гадалок В Таджикистане будут заносить в базу милиции граждан, которые пользуются услугами гадалок и колдунов.
Другие страны
28 августа 2024 г. 10:40
В Таджикистане будут заносить в базу милиции граждан, пользующихся услугами гадалок

В Таджикистане будут заносить в базу милиции граждан, которые пользуются услугами гадалок и колдунов.

Как передает Report, об этом сообщили в МВД республики.

Ведомство ужесточает меры по борьбе с мошенниками, выдающими себя за колдунов, гадалок, знахарей и лекарей. Только за последний месяц было выявлено 150 случаев мошенничества, сообщили в МВД.

"Все граждане, которые обращаются к колдунам и гадалкам, будут приглашаться в отделы милиции, где будут составляться материалы с фотографиями этих клиентов и помещаться в базу данных МВД", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Tajikistan to track citizens seeking fortune-tellers' services

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