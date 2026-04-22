В Стамбуле обсудили адаптацию ядерной политики НАТО к геополитическим вызовам

Ежегодный симпозиум по ядерной политике НАТО собрал в Стамбуле около 150 экспертов для обсуждения вопросов ядерного сдерживания накануне саммита в Анкаре, который пройдет в июле этого года.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Альянс, генсек НАТО Марк Рютте в своем видеообращении к участникам выразил благодарность Турции за проведение мероприятия, отметив вклад страны в безопасность Альянса, включая инвестиции в развитие оборонной промышленности.

"В условиях высокой нестабильности, когда значение ядерного сдерживания возрастает, мы должны обеспечить, чтобы ядерный потенциал НАТО оставался надежным, безопасным и эффективным", - заявил Рютте.

Он добавил, что в преддверии саммита в Анкаре союзникам предстоит принять "важные решения", включая дальнейшую адаптацию ядерной политики альянса к ухудшающейся обстановке в сфере безопасности.

В ходе мероприятия участники обсудили геополитические изменения, состояние ядерной отрасли, а также контроль над вооружениями, разоружением и нераспространением.

Отметим, что симпозиум НАТО по ядерной политике проводится ежегодно с 1992 года.