    Другие страны
    • 22 апреля, 2026
    • 20:14
    В Стамбуле обсудили адаптацию ядерной политики НАТО к геополитическим вызовам

    Ежегодный симпозиум по ядерной политике НАТО собрал в Стамбуле около 150 экспертов для обсуждения вопросов ядерного сдерживания накануне саммита в Анкаре, который пройдет в июле этого года.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Альянс, генсек НАТО Марк Рютте в своем видеообращении к участникам выразил благодарность Турции за проведение мероприятия, отметив вклад страны в безопасность Альянса, включая инвестиции в развитие оборонной промышленности.

    "В условиях высокой нестабильности, когда значение ядерного сдерживания возрастает, мы должны обеспечить, чтобы ядерный потенциал НАТО оставался надежным, безопасным и эффективным", - заявил Рютте.

    Он добавил, что в преддверии саммита в Анкаре союзникам предстоит принять "важные решения", включая дальнейшую адаптацию ядерной политики альянса к ухудшающейся обстановке в сфере безопасности.

    В ходе мероприятия участники обсудили геополитические изменения, состояние ядерной отрасли, а также контроль над вооружениями, разоружением и нераспространением.

    Отметим, что симпозиум НАТО по ядерной политике проводится ежегодно с 1992 года.

    Марк Рютте Североатлантический альянс (НАТО) Турция ядерное сдерживание
    İstanbulda NATO-nun nüvə siyasətinin geosiyasi çağırışlara uyğunlaşdırılması müzakirə edilib
    NATO nuclear policy adaptation to geopolitical challenges discussed in Istanbul

    Последние новости

    22:06

    Другие страны
    21:58

    Индивидуальные
    21:49

    Другие страны
    21:34

    Другие страны
    21:17

    Инфраструктура
    21:08

    В регионе
    20:53

    Другие страны
    20:48

    Внешняя политика
    20:44

    Внешняя политика
    Лента новостей