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    В США в самом загруженном аэропорту полностью восстановлено электроснабжение

    © Reuters/ Fikri Yusuf

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Атланте в самом загруженном аэропорту в мире восстановили подачу электроэнергии. Как передает Report, об этом на своей Twitter cтранице написал мэр города Касим Рид.

    "Электроснабжение в аэропорту Атланты полностью восстановлено", — написал он.

    Ранее сообщалось, что причиной отключения электричества в аэропорту Атланты мог стать пожар. В результате инцидента в аэропорту были отменены все рейсы.

    Аэропорт Хартсфилд-Джексон считается самым загруженным в мире. Ежедневно через него проходят 2,5 тыс. самолетов и 275 тыс. пассажиров.

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