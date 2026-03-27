В США подсчитали расходы на восстановление потерянной при ударах по Ирану техники

США придется израсходовать от $1,4 до $2,9 млрд на замену и ремонт поврежденной и утраченной военной техники по завершении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на бывшую сотрудницу Пентагона.

Согласно ее оценкам, приобретение новых истребителей F-15 взамен трех ошибочно сбитых F-15E потребует около $300 млн. Помимо этого, необходим ремонт совершившего аварийную посадку после предполагаемого иранского удара истребителя F-35A Lightning II, стоимость которого составляет порядка $82,5 млн.

Разбившийся самолет-заправщик KC-135, выпуск которого уже прекращен, скорее всего, заменят на KC-46 стоимостью $165 млн. При этом ремонта требует и другая поврежденная техника, находящаяся в регионе.

Помимо этого, в ходе противостояния с Ираном Соединенные Штаты лишились более десяти беспилотников MQ-9 Reaper, стоимость каждого из которых составляла около $16 млн. Их производство также свернуто, а новые дроны MQ-9B будут стоить уже $30 млн за единицу.

Иран нанес как минимум несколько ударов по радиолокационным, коммуникационным и зенитным системам в ряде государств Ближнего Востока. В частности, была повреждена катарская система раннего предупреждения AN/FPS-132, оцениваемая приблизительно в $1 млрд. В свою очередь, закупка новых радаров AN/TPY-2 обойдется в $300 млн.

WSJ отмечает, что масштаб ущерба от пожара на авианосце USS Gerald R. Ford на данный момент не установлен.