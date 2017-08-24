В США обвиняемый в убийстве пятилетнего сына армянин приговорен к 25 годам тюрьмы

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ В США обвиняемый в убийстве пятилетнего сына армянин Арамазд Андрессян приговорен к 25 годам лишения свободы.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, он признал вину.

Детективы полагают, что 35-летний Андрессян убил сына, пытаясь отомстить бывшей жене Ане Эстевез, с которой они делили права на ребенка.

"Надеюсь, ты будешь вспоминать убийство моего ребенка каждый день твоей ничего не стоящей жизни. Пусть твоя темная душа будет вечно гореть в аду. Мне жалко тебя", - заявила в суде А.Эстевез.

Она назвала бывшего мужа неудачником.

Мальчик был объявлен без вести пропавшим два месяца назад, когда Арамазд Андрессян не привез сына обратно к своей бывшей жене после поездки в Диснейленд. По мнению прокуроров, Андрессян убил мальчика, в течение 6,5 часов после того, как они покинули парк аттракционов около часа ночи 21 апреля.

Тело пропавшего 21-го апреля малыша было обнаружено возле озера Качума в Санта-Барбаре 1-го июля.

Полиция арестовала Андрессяна 23 июня по подозрению в убийстве.