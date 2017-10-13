В США два сотрудника тюрьмы погибли при попытке побега заключенных

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Два сотрудника тюрьмы в американском городе Элизабет-сити погибли в результате неудачной попытки побега ее заключенных, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Два сотрудника тюрьмы погибли, еще несколько получили ранения в результате инцидента в исправительном учреждении Pasquotank в Элизабет-сити", - говорится в заявлении Управления общественной безопасности Северной Каролины.

Отмечается, что заключенные устроили пожар в швейном отделе тюрьмы, где работали порядка 30 человек. После того, как инцидент был исчерпан, некоторые из них пытались совершить побег, однако их попытка не увенчалась успехом. Погибли 35-летний офицер Джастин Смит и 50-летняя менеджер Вероника Дарден. Как сообщается, еще три сотрудника находятся в критическом состоянии. Семи пострадавшим уже оказана необходимая медицинская помощь, они выписаны из больницы.

Ситуация была взята под контроль. Сотрудники исправительного учреждения проверяют количество заключенных. На данный момент в Pasquotank отбывают наказание 725 мужчин.