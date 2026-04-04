В Словакии заявили о ключевой роли нефтепровода "Дружба" на фоне ситуации с Ормузским проливом

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар подчеркнул важность нефтепровода "Дружба" для Центральной Европы на фоне блокировки Ормузского пролива.

"Видно, какое чрезвычайно ключевое значение для Центральной Европы имеет нефтепровод "Дружба". Наше правительство предпринимает все шаги, чтобы восстановить поток нефти, на импорт которой мы имеем право", - заявил он.

Отмечается, что поставки нефти по трубопроводу через Украину были прерваны 27 января, в связи с чем в Словакии введен режим кризисной ситуации.

Бланар также заявил, что Братислава осуждает удары США и Израиля по Ирану, а также последующие иранские атаки, подчеркнув продолжающуюся эскалацию конфликта.

По его словам, закрытие Ормузского пролива будет иметь глобальные последствия, в том числе для энергетической стабильности Словакии.

Кроме того, страна присоединилась к заявлению ряда государств с призывом стабилизировать ситуацию с судоходством в проливе.