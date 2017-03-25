В Сент-Луисе произошла стрельба

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Подросток погиб и еще шесть человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сент-Луис в штате Миссури.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал KMOV, неизвестные подошли к группе людей, собравшихся на улице, и открыли стрельбу.

В результате погиб 15-летний подросток. Еще шесть человек получили ранения, включая 8-летнего ребенка, состояние которого оценивается, как критическое.

Следователи предполагают, что стрельбу устроили три человека. Подозреваемым удалось скрыться с места происшествия, их мотивы выясняются.