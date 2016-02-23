В самолетах запретят провозить литий-ионные аккумуляторы

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Международная организация гражданской авиации (ICAO) запретила перевозку литий-ионных аккумуляторов на пассажирских воздушных судах, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

Запрет на пронос на борт самолета аккумуляторов, используемых в фотоаппаратах, смартфонах и прочей электронике, был введен из-за их пожароопасности.

Решение вступит в силу 1 апреля 2016 года и продлится до тех пор, пока для "опасного груза" не будет разработана новая стандартная огнестойкая упаковка.

Запрет будет обязательным для всех 191 стран-участниц ICAO.