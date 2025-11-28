Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Румынии обязанности министра обороны могут быть временно возложены на министра экономики

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 18:24
    В Румынии обязанности министра обороны могут быть временно возложены на министра экономики

    Обязанности министра обороны Румынии после отставки Йонуца Муштяну, поданной из-за недостоверных данных об образовании в его резюме, могут быть временно возложены на министра экономики Раду Мируцу.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба румынского правительства.

    Премьер Румынии Илие Боложан сообщил, что "принял к сведению отставку Йонуца Муштяну с должности министра национальной обороны и вице-премьера правительства Румынии".

    "Я предложу президенту Румынии, чтобы временно исполнять обязанности министра был назначен Раду Мируца, министр экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма", – добавил Боложан.

    Как сообщалось, министр обороны Румынии Йонуц Моштяну официально объявил о своей отставке в после скандала, связанного с недостоверной информацией в его резюме о полученном образовании.

    Румыния Йонуц Муштяну Раду Мируца

    Последние новости

    18:24

    В Румынии обязанности министра обороны могут быть временно возложены на министра экономики

    Другие страны
    18:07
    Фото

    Баку и Бангкок укрепляют сотрудничество в сфере парламентской дипломатии

    Другие
    18:04

    Пожар на дороге "Баксол" ликвидирован – ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    17:59

    В частной школе в Санкт-Петербурге обрушился потолок

    В регионе
    17:56

    Нахчыванский госуниверситет обсуждает сотрудничество с вузами Китая

    Наука и образование
    17:51

    Human Rights Watch внесен в список нежелательных организаций в РФ

    В регионе
    17:49
    Фото

    Эмин Амруллаев: Азербайджан и Китай реализуют проект по цифровизации школ в Нахчыване

    Наука и образование
    17:41
    Видео

    В Баку задержана женщина за кражу ювелирных украшений на 60 000 манатов

    Происшествия
    17:38

    В Баку принят международный план по развитию цифровой доступности

    ИКТ
    Лента новостей