В Румынии обязанности министра обороны могут быть временно возложены на министра экономики

Обязанности министра обороны Румынии после отставки Йонуца Муштяну, поданной из-за недостоверных данных об образовании в его резюме, могут быть временно возложены на министра экономики Раду Мируцу.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба румынского правительства.

Премьер Румынии Илие Боложан сообщил, что "принял к сведению отставку Йонуца Муштяну с должности министра национальной обороны и вице-премьера правительства Румынии".

"Я предложу президенту Румынии, чтобы временно исполнять обязанности министра был назначен Раду Мируца, министр экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма", – добавил Боложан.

Как сообщалось, министр обороны Румынии Йонуц Моштяну официально объявил о своей отставке в после скандала, связанного с недостоверной информацией в его резюме о полученном образовании.