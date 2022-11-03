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В результате шторма "Налджи" на Филиппинах погибли 150 человек

В результате шторма "Налджи" на Филиппинах погибли 150 человек Более 3,96 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины.
Другие страны
3 ноября 2022 г. 11:13
В результате шторма Налджи на Филиппинах погибли 150 человек

Более 3,96 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, жертвами удара стихии стали 150 человек.

По данным ведомства, 1,21 млн перемещенных лиц находятся в 2 094 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома.

Шторм повредил 12,9 тыс. домов и уничтожил 2,19 тыс. Ущерб, нанесенный 367 инфраструктурным объектам, оценивается в 2,83 млрд песо (48,18 млн долларов).

Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 2,44 млрд песо (41,53 млн долларов). На оказание помощи правительством уже выделено 136,84 млн песо (2,32 млн долларов).

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Версия на азербайджанском языке Filippində "Nalji" qasırğasında ölənlərin sayı 150 nəfərə çatıb

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