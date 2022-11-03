В результате шторма "Налджи" на Филиппинах погибли 150 человек

Более 3,96 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины.

Более 3,96 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, жертвами удара стихии стали 150 человек.

По данным ведомства, 1,21 млн перемещенных лиц находятся в 2 094 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома.

Шторм повредил 12,9 тыс. домов и уничтожил 2,19 тыс. Ущерб, нанесенный 367 инфраструктурным объектам, оценивается в 2,83 млрд песо (48,18 млн долларов).

Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 2,44 млрд песо (41,53 млн долларов). На оказание помощи правительством уже выделено 136,84 млн песо (2,32 млн долларов).