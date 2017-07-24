Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 35 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 35 человек. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил правительственный чиновник Афганистана.

*** 09:22

По меньшей мере 24 человека погибли при взрыве, устроенном смертником в Кабуле. Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Tolo News, об этом заявили в офисе второго заместителя премьер-министра Афганистана, рядом с домом которого и произошел теракт.

Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула сегодня утром. В результате взрыва ранения получили 42 человека.

Взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.

По предварительным данным, ответственность за взрыв взял на себя "Талибан".