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    В результате взрыва в Афганистане два солдата погибли, еще трое получили ранения

    Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В результате взрыва заложенной на обочине дороги бомбы в селе Сиявшан района Гузар афганской провинции Херат два солдата погибли, еще трое получили ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил пресс-секретарь расположенного на западе Афганистана командования Зафар Наджибуллах Наджиби. 

    По его словам, дистанционно управляемая бомба была взорвана в момент, когда проезжал автомобиль с военнослужащими. В результате взрыва бронемашина пришла в непригодное состояние. 

    Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

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