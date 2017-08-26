В результате теракта в Кабуле погибли 20 человек

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В результате теракта в шиитской мечети Имам Заман в районе Кала Наджар в Кабуле погибли 20 человек, 40 получили ранения

Как передает Report, об этом сoобщили в Минздраве Афганистана.

По словам пресс-секретаря управления полиции Кабула Басира Муджахита, один из 4 террористов подорвал себя на входе в мечеть. Остальные 3 вошли внутрь и открыли огонь по людям. Все 3 террориста были обезврежены, начато расследование.

Муджахит выразил обеспокоенность в связи с возможным ростом числа погибших.

ИГ взяла на себя ответственность за теракт. Президент Афганистана Ашреф Гани осудил теракт.