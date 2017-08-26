 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате теракта в Кабуле погибли 20 человек

    Все 3 террориста были обезврежены

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В результате теракта в шиитской мечети Имам Заман в районе Кала Наджар в Кабуле погибли 20 человек, 40 получили ранения

    Как передает Report, об этом сoобщили в Минздраве Афганистана.

    По словам пресс-секретаря управления полиции Кабула Басира Муджахита, один из 4 террористов подорвал себя на входе в мечеть. Остальные 3 вошли внутрь и открыли огонь по людям. Все 3 террориста были обезврежены, начато расследование.

    Муджахит выразил обеспокоенность в связи с возможным ростом числа погибших.

    ИГ взяла на себя ответственность за теракт. Президент Афганистана Ашреф Гани осудил теракт.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi