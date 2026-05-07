Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Прокуратуре Парижа началось расследование дела в отношении Маска и соцсети Х

    Другие страны
    • 07 мая, 2026
    • 21:42
    В Прокуратуре Парижа началось расследование дела в отношении Маска и соцсети Х

    Парижская прокуратура начала предварительное расследование в отношении предпринимателя Илона Маска и его компании X.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источник.

    Согласно данным издания, это решение было принято после того, как Маск не явился на допрос 20 апреля. Расследование также начато в отношении экс-гендиректора X Линды Яккарино.

    Ранее в офисах компании X во Франции прокуратура совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью провели обыски. Это было связано с расследованием, начатым против соцсети илон масв январе 2025 года после жалоб на работу ее алгоритмов. Также поводом послужили жалобы на встроенный чат-бот Grok из-за публикации им материалов, связанных с отрицанием Холокоста, и искусственно сгенерированных изображений сексуального характера.

    Илон Маск соцсеть Х Прокуратура Парижа

    Последние новости

    21:57

    Опрос: 83% граждан ФРГ недовольны деятельностью канцлера Мерца

    Другие страны
    21:42

    В Прокуратуре Парижа началось расследование дела в отношении Маска и соцсети Х

    Другие страны
    21:34
    Фото

    В Баку проведено мероприятие, посвященное 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    21:22

    Азербайджан и Украина подписали меморандум о взаимопонимании в сфере транспорта

    Внешняя политика
    21:10

    Зеленский назвал странным объявленное РФ перемирие на 9 мая

    Другие страны
    20:56

    Число погибших в Ливане из-за израильских атак превысило 2 700

    Другие страны
    20:38

    США ввели санкции против конгломерата, контролирующего около 40% экономики Кубы

    Другие страны
    20:27

    Крис Райт: Выборы в Венесуэле состоятся до конца президентского срока Трампа

    Другие страны
    20:16
    Фото

    Гамильтон и Бочоришвили обсудили развитие сотрудничества между НАТО и Грузией

    В регионе
    Лента новостей