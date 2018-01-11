В Париже ограбили ювелирный магазин на 4,5 млн

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Группа из пяти грабителей совершила вечером в среду нападение на ювелирный магазин при гостинице "Ритц", похитив драгоценности на €4,5 млн. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

По его данным, преступники пожарными топорами разбили витрины бутика. Трое из них были задержаны охраной и вызванным нарядом полиции. Двум другим удалось скрыться с добычей.

На Вандомской площади Парижа, где расположено здание гостиницы "Ритц", находятся бутики крупнейших ювелирных фирм Франции. В течение последних пяти лет на них неоднократно совершали дерзкие нападения грабители, причем в большинстве случаев задержать никого на месте преступления не удавалось.