В Пакистане в результате серии взрывов погибли семь человек

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек погибли, более 40 пострадали в результате серии взрывов во время работ на утилизируемом нефтяном танкере на заводе в Пакистане, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел на заводе по утилизации кораблей в прибрежном городе Гадани, который считается одним из самых крупных в мире. На судне прогремело около восьми взрывов, предположительно, во время работы с газосварочным аппаратом.

По данным полиции, на судне в момент происшествия находились более 100 работников. По меньшей мере 30 из них числятся пропавшими без вести, некоторые работники оказались заблокированы на судне, другие смогли спастись, спрыгнув в воду. Пострадали 40 человек.

Ведутся спасательные работы, но они осложняются труднодоступностью места происшествия и вспыхнувшим и быстро распространяющимся пожаром.