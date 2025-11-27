В Пакистане опровергли сообщения о смерти Имрана Хана в тюрьме

В Пакистане опровергли слухи о смерти бывшего премьер-министра страны Имрана Хана, отбывающего в настоящее время тюремное заключение.

Как передает Report со ссылкой на Geo News, об этом заявила администрация пакистанской тюрьмы Адиала.

В сообщении отмечается, что распространяемые домыслы о состоянии здоровья Хана "не имеют под собой основания", а сам он получает "полноценную медицинскую помощь".

Также администрация тюрьмы опровергла информацию о его возможном переводе в другое место.

Отметим, что ранее афганский медиапортал Afghanistan Times опубликовал информацию о том, что Имран Хан якобы умер в тюрьме.

В январе 2024 года Имран Хан и его жена были приговорены к 14 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Кроме этого, он также получил еще 10 лет тюремного заключения за разглашение государственной тайны.