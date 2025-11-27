Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    В Пакистане опровергли сообщения о смерти Имрана Хана в тюрьме

    • 27 ноября, 2025
    • 10:04
    В Пакистане опровергли слухи о смерти бывшего премьер-министра страны Имрана Хана, отбывающего в настоящее время тюремное заключение.

    Как передает Report со ссылкой на Geo News, об этом заявила администрация пакистанской тюрьмы Адиала.

    В сообщении отмечается, что распространяемые домыслы о состоянии здоровья Хана "не имеют под собой основания", а сам он получает "полноценную медицинскую помощь".

    Также администрация тюрьмы опровергла информацию о его возможном переводе в другое место.

    Отметим, что ранее афганский медиапортал Afghanistan Times опубликовал информацию о том, что Имран Хан якобы умер в тюрьме.

    В январе 2024 года Имран Хан и его жена были приговорены к 14 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Кроме этого, он также получил еще 10 лет тюремного заключения за разглашение государственной тайны.

    İmran Xanın həbsxanada ölməsi barədə məlumat təkzib edilib
    Pakistan refutes rumors of Imran Khan's death in prison

