В ООН представили глобальную повестку дня на период после 2015 года

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун представил государствам-членам предварительный текст доклада о целях устойчивого развития на период с 2015 по 2030 годы. Как сообщает Report, согласно докладу, в последующие 15 лет страны ООН должны добиться выполнения 17 задач в таких областях, как ликвидация нищеты, борьба с голодом, охрана здоровья, обеспечение гендерного равноправия, борьба с изменением климата, стимулирование экономического роста и создание рабочих мест, улучшение доступа к современным источникам энергии, расширение услуг в области водоснабжения и санитарии.

Они придут на смену Целям тысячелетия в области развития, которые мировые лидеры приняли в 2000 году. Тогда они поставили восемь конкретных задач в области сокращения бедности, материнской и детской смертности, обеспечения доступа к образованию, водоснабжению и санитарии, борьбы с инфекционными заболеваниями и защиты окружающей среды.

В течение ближайших месяцев государствам предстоит договориться об окончательных параметрах повестки дня на период после 2015 года.