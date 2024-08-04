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В Огайо мужчина, расстрелявший троих своих детей, избежит смертной казни

В Огайо мужчина, расстрелявший троих своих детей, избежит смертной казни В США 33-летнего Чеда Дэрмана из Огайо, застрелившего троих своих несовершеннолетних сыновей, приговорили к трем пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение после признания им вины за содеянное.
Другие страны
4 августа 2024 г. 04:39
В Огайо мужчина, расстрелявший троих своих детей, избежит смертной казни

В США 33-летнего Чеда Дэрмана из Огайо, застрелившего троих своих несовершеннолетних сыновей, приговорили к трем пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение после признания им вины за содеянное.

Как передает Report, об этом сообщает FOX 19 Ohio.

Дэрмана арестовали в июне прошлого года. Длительного расследования обстоятельств трагедии, в результате которой погибли 7-летний Клейтон, 4-летний Хантер и 3-летний Чейз, не потребовалось. Сотрудники офиса шерифа округа Клермон обнаружили мужчину сидящим на крыльце своего дома с винтовкой в руке рядом с телами троих сыновей с пулевыми ранениями.

Мотивы убийства суд так и не установил. До недавнего времени Дэрман отказывался отвечать на вопросы и признавать вину, ссылаясь на психическое расстройство и нарушение правил проведения процесса.

"Совершенно очевидно, что остаток жизни вы проведете в тюрьме. Для вас не существует даты досрочного освобождения", — заметил окружной судья Ричард Ференц при оглашении приговора.

После оглашения приговора прокурор округа Клермон Марк Текульве заявил, что Дэрман "умрет в тюрьме".

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Версия на азербайджанском языке Ohayoda üç azyaşlı oğlunu güllələyərək öldürən ata edam cəzasından yan keçəcək

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