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В общежитии беженцев в Германии, где проживают азербайджанцы, отключили свет

В общежитии беженцев в Германии, где проживают азербайджанцы, отключили свет Общество Красного Креста Германии назвало это "бесчеловечным актом"
Другие страны
27 июля 2020 г. 12:43
В общежитии беженцев в Германии, где проживают азербайджанцы, отключили свет

В общежитии во Франкфурте, Германия, где проживают азербайджанцы, подавшие на соискание убежища в этой стране, отключили электричество.

По сообщению европейского бюро Report, причиной послужило нарушение запрета на использование дополнительных электроприборов в общежитии.

Ответственная за управление общежитием организация Diaconiе вчера дала указание отключить электричество.

Данное решение было неоднозначно воспринято организациями, защищающими права беженцев.

Общество Красного Креста Германии назвало это "бесчеловечным актом". Общество заявило, что организация Diaconiе вместо решения проблемы наказывает людей.

Руководство Diakonie выступило с заявлением по этому поводу. В заявлении отмечалось, что это была вынужденная мера ввиду чрезмерной перегрузки электросетей. Подчеркивалось, что решение было обусловлено правилами противопожарной безопасности и является законным.

"В этом общежитии несколько раз вспыхивали пожары. Несмотря на наличие общей кухни постояльцы использовали в комнатах электропечи. В результате происходила перегрузка линий и, как следствие, происходили взрывы. Жильцам было сделано предупреждение. Полицейские и сотрудники службы безопасности обошли все комнаты и изъяли все электроприборы. Однако вчера стало известно, что некоторые жильцы все еще используют электроприборы", - подчеркнули в организации.

Отметим, что в общежитии во Франкфурте проживают 300 человек, 8 из которых – граждане Азербайджана.

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