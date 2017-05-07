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    В Нигерии из плена "Боко харам" освобождены 82 школьницы

    Освобожденные лицеистки должны в скором времени вылететь Абуджу© TASS

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ По крайней мере 82 школьницы из лицея в нигерийском городе Чибок, похищенные боевиками радикального движения "Боко харам", были освобождены в штате Борно на северо-востоке Нигерии.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Синьхуа.

    "Да, 82 девочки освобождены", - цитирует агентство источник в правительстве страны. По его словам, освобожденные лицеистки должны в скором времени вылететь Абуджу.

    Администрация президента Нигерии Мухаммада Бухари сообщила, что школьницы были освобождены в обмен на нескольких арестованных террористов из этой группировки.

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