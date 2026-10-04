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    В Нигерии 21 человек погиб в результате массового ДТП

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 08:48
    В Нигерии 21 человек погиб в результате массового ДТП

    В нигерийском штате Плато 21 человек погиб в результате массового ДТП.

    Как передает Report со ссылкой на Channels Television, авария произошла вечером 2 октября на дороге Хаван - Кибо в районе Риом.

    По предварительным данным Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии, у грузовика отказали тормоза, после чего он врезался в несколько транспортных средств.

    В аварию попали грузовик, автобус и мотоцикл. После столкновения автобус загорелся, несколько находившихся в нем людей не смогли выбраться из салона.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Нигерия
    Nigeriyada ağır yol qəzasında 21 nəfər ölüb
    21 killed in fatal road crash in Nigeria
    MiniBoss
    MiniBoss

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