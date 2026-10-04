В Нигерии 21 человек погиб в результате массового ДТП

В нигерийском штате Плато 21 человек погиб в результате массового ДТП.

Как передает Report со ссылкой на Channels Television, авария произошла вечером 2 октября на дороге Хаван - Кибо в районе Риом.

По предварительным данным Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии, у грузовика отказали тормоза, после чего он врезался в несколько транспортных средств.

В аварию попали грузовик, автобус и мотоцикл. После столкновения автобус загорелся, несколько находившихся в нем людей не смогли выбраться из салона.