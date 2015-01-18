В Нигере в ходе протестов против карикатур на пророка Мухаммеда погибли пять человек

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Нигере в результате протестов против карикатур на пророка Мухаммеда погибли пять человек. Такое заявление сделал президент республики Махамаду Иссуфу.

"В Ниамей погибли пять человек, все — гражданские", — отметил глава государства.

Ранее стало известно, что в Нигере в ходе акций протестов против карикатур сатирического журнала "Charlie Hebdo" сожжены семь церквей.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд выступил в защиту "Charlie Hebdo" после протестов в Нигере и Пакистане, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.