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    В Нигере в ходе протестов против карикатур на пророка Мухаммеда погибли пять человек

    Такое заявление сделал президент республики Махамаду Иссуфу

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Нигере в результате протестов против карикатур на пророка Мухаммеда погибли пять человек. Такое заявление сделал президент республики Махамаду Иссуфу.

    "В Ниамей погибли пять человек, все — гражданские", — отметил глава государства.

    Ранее стало известно, что в Нигере в ходе акций протестов против карикатур сатирического журнала "Charlie Hebdo" сожжены семь церквей.

    В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд выступил в защиту "Charlie Hebdo" после протестов в Нигере и Пакистане, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

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