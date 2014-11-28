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    ​В Мексике обнаружено 11 обезображенных трупов

    Убитые стали жертвами разбирательств между преступными группировками

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ По сообщениям мексиканских властей, в штате Герреро были обнаружены 11 обезображенных тел.

    Как передает Report, там же обнаружена записка, из которой ясно, что убитые стали жертвами разбирательств между преступными группировками.

    Погибшие – мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Всех их застрелили, после чего тела были частично сожжены или обезглавлены, а затем оставлены у дороги (в районе Чилапа).

    Как сообщили из аппарата губернатора штата, личности убитых пока не установлены.

    Это произошло через два месяца после исчезновения в провинции Герреро 43 студентов.

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