В Марселе в ходе ночных перестрелок погибли три человека

Не менее трех человек погибли в ходе трех массовых перестрелок на улицах Марселя в ночь на понедельник, ранения получили восемь человек.

Не менее трех человек погибли в ходе трех массовых перестрелок на улицах Марселя в ночь на понедельник, ранения получили восемь человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

Первая перестрелка произошла в 15-м округе на севере Марселя, в квартале Кастеллас, около полуночи. Двое пострадавших умерли от полученных ранений, еще один находится в критическом состоянии. Чуть позже в том же округе, около квартала Эгалад, вблизи автострады А7, произошла вторая перестрелка, в результате которой ранения получили еще пять человек. Третье столкновение с применением огнестрельного оружия произошло примерно в 01:00 по местному времени во 2-м округе, на улице Венсена Леблана в центральной части города, где врачи и полицейские обнаружили одного погибшего и еще двух раненых в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие - молодые мужчины. Телеканал не уточнил предположительные мотивы участников перестрелок, однако сообщил, что инциденты произошли в районах, связанных с наркоторговлей.

В Марселе с начала года в ходе перестрелок уже погибли 13 человек, причем в большинстве случаев речь шла о сведении счетов между бандами наркоторговцев. Всего за 2022 год организованные преступные группы совершили в городе 28 убийств.