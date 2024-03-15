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В Марокко перехватили более 50 нелегальных мигрантов, плывших на Канарские острова

В Марокко перехватили более 50 нелегальных мигрантов, плывших на Канарские острова Береговая охрана Королевского морского флота Марокко перехватила судно с 52 нелегальными мигрантами, включая пять женщин, которые направлялись на Канарские острова (Испания).
Другие страны
15 марта 2024 г. 19:35
В Марокко перехватили более 50 нелегальных мигрантов, плывших на Канарские острова

Береговая охрана Королевского морского флота Марокко перехватила судно с 52 нелегальными мигрантами, включая пять женщин, которые направлялись на Канарские острова (Испания).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, перехват судна произошел в 33 км к юго-западу от города Тарфая (атлантическое побережье Марокко).

Все мигранты оказались выходцами из стран субсахарской Африки. Они получили необходимую помощь, после чего были доставлены в порт Тарфая и переданы сотрудникам Королевской жандармерии.

Марокко, которое от Европы отделяет узкий Гибралтарский пролив, уже много лет является транзитной страной для нелегальных мигрантов, пытающихся перебраться из стран Африки в ЕС. Главное направление потока мигрантов - Испания.

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