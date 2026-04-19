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    В Лондоне сняли ограничения у посольства Израиля после полицейской проверки

    Другие страны
    • 19 апреля, 2026
    • 00:32
    В Лондоне сняли ограничения у посольства Израиля после полицейской проверки

    Полиция Великобритании не обнаружила опасных веществ в предметах, найденных вблизи посольства Израиля в Лондоне, после чего Кенсингтонские сады были вновь открыты для посещения.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили британские правоохранительные органы.

    По их данным, проверка началась после появления в интернете видео, в котором проиранская группировка Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya ("Движение сподвижников правой руки ислама") заявила о якобы нацеливании на израильское диппредставительство в Лондоне. В ролике были показаны кадры с дронами, а также два человека в защитных костюмах.

    В полиции подчеркнули, что посольство Израиля атаке не подвергалось.

    "Хотя посольство Израиля не подверглось нападению, мы продолжаем тесно взаимодействовать с дипломатической миссией и ее службой безопасности для обеспечения защиты объекта", - заявил представитель подразделения по борьбе с терроризмом Лондона.

    Отмечается, что после инцидента в районе дипмиссии были усилены меры безопасности, выставлены полицейские кордоны и временно ограничен доступ в Кенсингтонские сады и прилегающую территорию.

    Вместе с тем в полиции отметили, что обнаруженные предметы признаны неопасными, однако следствие продолжается для установления возможной связи между ними и опубликованным в сети видео.

    Эскалация на Ближнем Востоке Государство Израиль Интернет Операция США и Израиля против Ирана Лондон
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