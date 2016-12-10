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    В Колумбии начался процесс демобилизации бойцов группировки ФАРК

    Бывших повстанцев направят во временные лагеря, где они будут жить до завершения процесса демобилизации

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Колумбии начался процесс демобилизации бойцов революционной группировки ФАРК, включенной США, Евросоюзом и рядом других стран в список террористических организаций.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews,первые тридцать бойцов ФАРК покинули свою базу в джунглях, чтобы в соответствии с соглашением, заключенным с правительством, сложить оружие под наблюдением представителей колумбийских властей и ООН.

    Далее бывших повстанцев направят в один из 27 временных лагерей, где они будут жить до завершения процесса демобилизации.

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