В КНДР состоялся военный парад

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Военный парад в честь 70-летия со дня создания Трудовой партии Кореи состоялся в Пхеньяне, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.
Торжество было отложено на несколько часов из-за сильного ливня, прошедшего в столице в ночь на субботу.
Парад прошел на центральной площади имени Ким Ир Сена, по которой маршем прошлись несколько тысяч военнослужащих.
В параде также приняли участие несколько сотен танков, многозарядных пусковых установок, бронемашин и ракетного оружия.
Мероприятие транслировалось в прямом эфире по государственному телевидению Северной Кореи.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
Поделиться в Facebook