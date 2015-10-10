В КНДР состоялся военный парад

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Военный парад в честь 70-летия со дня создания Трудовой партии Кореи состоялся в Пхеньяне, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Торжество было отложено на несколько часов из-за сильного ливня, прошедшего в столице в ночь на субботу.

Парад прошел на центральной площади имени Ким Ир Сена, по которой маршем прошлись несколько тысяч военнослужащих.

В параде также приняли участие несколько сотен танков, многозарядных пусковых установок, бронемашин и ракетного оружия.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире по государственному телевидению Северной Кореи.